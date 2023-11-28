قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن قائمة الفريق لاعب لمواجهة جلطة سراي التركي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد خسر مباراته على ملعب أولد ترافورد ضد جلطة سراي والتي أضعفت من حظوظ الفريق في التأهل للدور المقبل.

وتوجهت المجموعة إلى تركيا قبل انطلاق المباراة غدا الأربعاء على ملعب رامس في إسطنبول.

وكان أنتوني وراسموس هويلوند قد أصبحا متاحان وسيكونا جاهزين لمواجهة جلطة سراي.

وغاب الثنائي عن الفوز الرائع بثلاثية نظيفة ضد إيفرتون لكنهما موجودان في التشكيل لمواجهة الغد.

ويشارك لوك شاو أيضاً مرة أخرى بعد عودته من الإصابة نهاية الأسبوع الماضي.

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وضمت قائمة مانشستر يونايتد :

حراسة المرمى : ألتاي بايندير – توم هيتون – أندريه أونانا

الدفاع : ديوجو دالوت – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – سيرجيو ريجيلون – لوك شاو – رافائيل فاران – آرون وان بيساكا.

الوسط : سفيان أمرابط – برونو فرنانديز – دان جوري – حنبعل مجبري – كوبي ماينو – سكوت ماكتومناي.

الهجوم : أنتوني – أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند – جو هوجيل – أنتوني مارسيال – فاكوندو بيليستيري.