مصطفى مقلد مديرا عاما للتسويق بوزاة الشباب والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرار بتعين الدكتور مصطفى مقلد مديرا للإدارة العالمة لتسويق البرامج الشبابية والرياضية بوزاة الشباب والرياضة.

يذكر أن مصطى مقلد، عضوا باللجنة العليا للاستثمار بوزارة الشباب والرياضة، والتي تعمل على متابعة ‏جميع المشروعات الاستثمارية ‏وتذليل العقبات تحت مسمى «الاستثمار ‏والشراكة مع القطاع الخاص».

ويتبع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استراتيجة تهدف إلى الاستعانة بالقيادات الشبابية، لضخ دماء جديدة والتوسع في الاستثمار بمختلف المجالات لتتحول إلى منظومة تحقيق عوائد اقتصادية ما ينعكس بالإيجاب على المنظومة الرياضية.