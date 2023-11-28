بيراميدز يفوز على الإسماعيلي ويتصدر ترتيب الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق بيراميدز الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح باو أنور التسجيل لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 12 من اللقاء، بعدها حصل محمد هاشم على بطاقة صفراء ثانية ومن ثم حمراء بعد تدخل على فيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

وأحرز عبد الله السعيد التعادل لبيراميدز في الدقيقة 66، بعد احتساب لمسة يد على محمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي، ثم سجل فاخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي يلعب مساء اليوم ضد سموحة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر، برصيد 4 نقاط.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمحمد رضا "بوبو" مع بيراميدز، الذي انضم للفريق في موسم الانتقالات السابق من فيوتشر.

اقرأ أيضًا:

التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز والإسماعيلي

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري اليد

9 مباريات ترسم علاقة معتمد بالزمالك