"زملائي في الفريق ينادونني بـ الحمار".. قصة لاعب أرسنال مع الحيوانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يربط كاي هافيرتز لاعب أرسنال الحالي وتشيلسي السابق علاقة خاصة بالحيوانات، بالتحديد الحمير، الذي يرى أنه حيوان هادئ ويذهب إليه عندما يخسر في المباراة.

قال هافيرتز في تصريحات لصحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية: "بعض زملائي في الفريق ينادونني بالحمار، ليس بسبب كرة القدم التي أمارسها، لطالما كان لدي حب للحمير".

أضاف: "عندما كنت في السابعة عشر من عمري اهدوني عائلتي هدية، قدموا لي حمار و كنت أدفع له بشكل شهري و أزوره و الآن أصبح للحمار عائلة، أنا أحب حميري بقدر حبي لكرة القدم، ومن الجيد أن أرى حميري بجانبي أنه أمر ممتع، أحب تواجد الحيوانات حولي".

اختتم هافيرتز: "الأول كان يُدعى توني وآخرهم يُدعى هوب، حيث كان هناك حبل يلتف حرفيًا حول رقبته، لقد كان ميتاً بالفعل، والآن يعيش حياة جيدة".

اقرأ أيضًا:

التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز والإسماعيلي

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دوري اليد

9 مباريات ترسم علاقة معتمد بالزمالك