عبد الله السعيد يصل للهدف رقم 123 في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

سجل عبد الله السعيد لاعب بيراميدز هدف التعادل اليوم ضد الإسماعيلي عن طريق ركلة جزاء، وانتهت المباراة لصالح الأول بثنائية مقابل هدف.

وصل السعيد للهدف رقم 123 طوال مسيرته في الدوري المصري الممتاز، وفقا لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت"، ويعد هذا الهدف الثاني له في الموسم الحالي، بعد هدفه في شباك الزمالك في الجولة الأولى.

وحقق بيراميدز الفوز على الإسماعيلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 16 نقطة، في انتظار مباراة الأهلي التي تنطلق بعد قليل ضد سموحة.

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