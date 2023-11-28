شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الإسماعيلى بثنائية ويتصدر ترتيب دورى nile مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق بيراميدز الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورىnile .

افتتح التسجيل ياو أنور للإسماعيلى في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز في الدقيقة 66، ثم انتزع فخرى لاكاي التقدم للفريق السماوى في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: في حراسة المرمى: كمال السيد،الدفاع: حمدي النقاز - محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلاني،الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد دسوقي،الهجوم: مروان حمدي - ياو أنور.

وبدأ بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي،خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوب،خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - مهند لاشين - سيف جعفر - دودو الجباس - فخري لاكاي.