شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل سموحة لمواجهة الأهلى الليلة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة تشكيل الفريق لمباراة الأهلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز( دوري nile )

ويضم تشكيل سموحة ، كلاً من : الهاني سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلاوة و دوكوا دودو.

فيما يضم تشكيل الأهلي لمباراة الليلة ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، علي معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدي أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

ويجلس على "دكة" بدلاء النادي الأهلي في مباراة سموحة الليلة في بطولة الدوري الممتاز( دوري nile )، كلاً من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

ويستدرج الأهلي نظيره سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري "دوري nile"، فى المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لاستعادة الانتصارات من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع الفريق الأحمر على قمتها برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.