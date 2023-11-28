شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشباب يواصل متابعة مباريات دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، متابعة مباريات دورى الجمهورية في إطار خطته لمشاهدة جميع اللاعبين واختيار الأفضل منهم لإرتداء قميص المنتخب.

وحضر وائل رياض المدير الفني مباراة انبى والاسماعيلى التي أقيمت اليوم بملعب انبى، كما تواجد علاء عبده المدرب العام لمنتخب الشباب في مباراة الجونة وفاركو بملعب أسمنت حلوان، وتواجد رامى عادل المدرب المساعد في مباراة الأهلى وبيراميدز بملعب الأهلى مدينة نصر .

وحضر أيمن طاهر مدرب حراس المرمى والدكتور قاسم قدرى مخطط الأحمال في مباراة الزمالك والمقاولون العرب بملعب الزمالك، وشهدت مباراة بتروجت وسيراميكا بدار الوقود بالتجمع حضور كريم فهمى محلل أداء المنتخب.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لمتابعة جميع مباريات دورى الجمهورية والمناطق لمشاهدة اللاعبين عن قرب واختيار الأفضل منهم لمعسكرات المنتخب.