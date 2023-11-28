شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقترب من المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ، سجله التهديفي الي رقم 124 في الدوري، ليقترب أكثر من المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري، وذلك بعد ما سجل السعيد هدف التعادل لبيراميدز أمام الإسماعيلي من ركلة جزاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري Nile.

ويفصل عبد الله السعيد ثلاثة أهداف عن السيد الضظوي صاحب المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.

ويعتبر هدف عبد الله السعيد في الاسماعيلي ، هو ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم بعد هدفه الأول في شباك الزمالك بالجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري.

حقق بيراميدز الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورى nile .