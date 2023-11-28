شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يقترب من المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفع عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ، سجله التهديفي الي رقم 124 في الدوري، ليقترب أكثر من المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري، وذلك بعد ما سجل السعيد هدف التعادل لبيراميدز أمام الإسماعيلي من ركلة جزاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري Nile.
ويفصل عبد الله السعيد ثلاثة أهداف عن السيد الضظوي صاحب المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري.
ويعتبر هدف عبد الله السعيد في الاسماعيلي ، هو ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم بعد هدفه الأول في شباك الزمالك بالجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري.
افتتح التسجيل ياو أنور للإسماعيلى في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز في الدقيقة 66، ثم انتزع فخرى لاكاي التقدم للفريق السماوى في الدقيقة 86.
بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.
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