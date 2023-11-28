شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من خسارة الإسماعيلى أمام أمام بيراميدز 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الإسماعيلى أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورىnile .

افتتح التسجيل ياو أنور للإسماعيلى في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز في الدقيقة 66،قبل أن ينتزع فخرى لاكاي التقدم للفريق السماوى في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: في حراسة المرمى: كمال السيد،الدفاع: حمدي النقاز - محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلاني،الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد دسوقي،الهجوم: مروان حمدي - ياو أنور.

وبدأ بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي،خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوب،خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - مهند لاشين - سيف جعفر - دودو الجباس - فخري لاكاي.



لاعبو الإسماعيلى وبيراميدز



احتفال ياو أنور بهدفه فى شباك بيراميدز



احتفال ياو أنور



احتكاك على الكرة بين لاعبى بيراميدز والإسماعيلى



أسامة جلال



الإسماعيلى وبيراميدز



الإسماعيلى



بيراميدز والإسماعيلى



تدخل الحكم فى أحد الكرات