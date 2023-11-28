شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات يخوض مرانا كاملا بالسنغال اليوم وكمال يختبر المحترفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني الأول للسيدات اليوم الثلاثاء مرانه الرئيسي كامل العدد في السنغال استعدادا لمواجهة سيدات اسود التيرانجا في ذهاب الدور الثاني والأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ووصلت بعثة المنتخب أمس الاثنين للسنغال، ولحقت بالعثة اللاعبات المحترفات بالدوري السعودي، كما رفض المدير الفني محمد كمال خوض مران كامل خشية الارهاق للاعبات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المران الكامل اليوم بانضمام كل اللاعبات الـ22 مع البعثة، بعدها يختبر كمال الجاهزية البدنية للاعبات المحترفات، ثم وضع التشكيل الأقرب لخوض اللقاء.

ودخل منتخب مصر الأول للسيدات تحت قيادة محمد كمال، معسكرًا مغلقًا الجمعة، استعدادًا لمواجهة السنغال، في الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 من شهر نوفمبر الجاري، موعدا لمباراة الذهاب، في السنغال، على أن تكون مباراة العودة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل على ملعب استاد السلام بالقاهرة.

وتأهل منتخب السيدات للمرحلة الأخيرة من التصفيات بعد الفوز ذهابا وإيابا في الدور الماضي على منتخب جنوب السودان.