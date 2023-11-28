شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلي وسموحة في دوري nile باستاد المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسموحة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري "دوري nile" واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الليلة بينما اختارت اللجنة الحكم محمد الحنفى ليكون حكم الفيديو ويساعده محمود أبو الرجال حكم مساعد فيديو.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، علي معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدي أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

ويجلس على "دكة" بدلاء الأهلي كلاً من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من : الهاني سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلاوة و دوكوا دودو.

ويحتل الأهلى المركز الثاني في جدول الدوري خلف بيراميدز المُتصدر بـ16 نقطة بعد الفوز على الاسماعيلي 2/1 عصر اليوم ،الثلاثاء، وأن كان الأخير خاض مباراة أكتر من الأهلي الذي يمتلك 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.