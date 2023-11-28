شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: الطرد أثر علينا أمام بيراميدز ولا أعلم صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلى إن الطرد الذى تعرض له محمد هاشم لاعب الفريق في الدقيقة 41 أثر على أداء الدراويش في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة دورى nile.

أكد حمد إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية لـ قناة "on time sports2" :"لا أعلم صحة الطرد من عدمه ولاعبى الإسماعيلى قدموا مباراة جيدة أمام بيراميدز رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء".

تابع المدرب العام للإسماعيلى:" لاعبو فريقنا ظهروا أمام بيراميدز وكأنهم محجمين ومنحصرين في وسط الملعب،".

وحقق بيراميدز الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورىnile .

افتتح التسجيل ياو أنور للإسماعيلى في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز في الدقيقة 66،قبل أن ينتزع فخرى لاكاي التقدم للفريق السماوى في الدقيقة 86.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: في حراسة المرمى: كمال السيد،الدفاع: حمدي النقاز - محمد هاشم - محمد نصر - إياد العسقلاني،الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - عمر الساعي - محمد دسوقي،الهجوم: مروان حمدي - ياو أنور.

وبدأ بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي،خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي - محمد الشيبي،خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - محمد رضا بوب،خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - علي جبر - رمضان صبحي - كريم حافظ - أحمد فتحي - مهند لاشين - سيف جعفر - دودو الجباس - فخري لاكاي.