شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكماً لمباراة فيوتشر و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة فيوتشر و الزمالك إلى الحكم طارق مجدي في اللقاء المقرر له السابعة مساء غدًا الأربعاء بإستاد السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

يعاون طارق مجدي كلاً من هاني خيري و أحمد لطفي و أحمد حمدي ، و عمرو الشناوي حكم فيديو و سمير جمال مساعد حكم فيديو.

ويستضيف استاد السلام مباريات فريق الزمالك المقبلة فى مسابقة الدورى المصرى "دورى NILE "، بسبب غلق استاد القاهرة لمدة شهر والذى كان يستقبل مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.

وكشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن نقل مباريات الفرق التي تخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي والتي على رأسها الزمالك والأهلي، مشيرًا إلي أن الفترة الحالية تشهد زراعة البذرة الشتوية الخاصة بأرضية الاستاد.

وتابع مسئولو الرابطة أن استاد السلام من المقرر أن يستضيف مباريات نادي الزمالك في الدوري خلال الفترة القادمة بسبب غلق استاد القاهرة الدولي من أجل زرع البذرة الشتوية.

على صعيد مختلف، يترقب مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رد نادى سبورتنج لشبونة على طلب النادى تقسيط الغرامة الخاصة بمحمود عبد الرازق شيكابالا، لحل أزمة إيقاف القيد بشكل نهائى قبل بدء الميركاتو الشتوى المقبل.

ويحاول مسئولو القلعة البيضاء تقسيط غرامة شيكابالا مع النادى البرتغالى بالتراضى، لرفع إيقاف القيد، خاصة أن المبلغ المطلوب يتجاوز مليون ونصف المليون يورو لإنهاء الأزمة.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في الحصول على رد من نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى، سواء بالموافقة على تقسيط الغرامة أو رفضها، حتى يتحرك المجلس فى حسم الأمر لرفع القيد وتدعيم الفريق بالنواقص وسد الثغرات فى مختلف المراكز قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة