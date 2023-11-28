معتمد جمال يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي تستعد لخوض مباراة مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الدوري العام المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره فيوتشر في السابعة من مساء غدًا الأربعاء، والتي يشهدها ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.