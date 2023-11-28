أرتيتا يعلن غياب لاعب اَرسنال عن مواجهة لانس بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال الإنجليزي عن غياب لاعب الفريق فابيو فييرا عن مواجهة لانس، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وشدد أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة اَرسنال ولانس، أن فييرا لديه مشكلة في الفخذ، ومن المقرر أن يُجرى عملية جراحية الأثنين المقبل.

وتحدث أرتيتا عن الصعوبات التي تواجه الفريق قبل مواجهة لانس، فقال: "بالتأكيد لدينا مشكلة معه، فهو يعاني من بعض الانزعاجات".

وتابع: "نحاول أن نحظى ببعض العلاج معه خلال الفترة المقبلة، فلم تكن الحالة في تحسن، لذلك قمنا بإرساله لرؤية أخصائي".

وأضاف أرتيتا: "الأخصائي نصحه بضرورة إجراء عملية جراحية، ومن المتوقع أن يغيب فابيو عن الملاعب لعدة أسابيع قادمة".

وأكمل: "بالنسبة لـ بين وايت فإنه أصبح جاهزاً لمباراة الغد أمام لانس، بعدما اكتمل شفائه بنسبة 100%".

وأردف: "الفريق الفرنسي لدينا معرفة من أنه سيسبب لنا العديد من المشاكل خلال مباراة الغد".

واستطرد: "بعد خسارتنا من لانس في مباراة الذهاب أمامهم لدينا الدافع المناسب لوضع هذا الأمر في نصابه الصحيح".

بينما تطرق للحديث عن عودة الجانرز للعب في دوري أبطال أوروبا، قال: "بالتأكيد عودتنا للمشاركة أوروبيًا أمرًا يسعدني، لذا علينا أن نتمتع بهذا الحضور والنتائج التي تشير إلى أننا عدنا بطريقة قوية، لم نفعل ذلك بعد".