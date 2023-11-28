بعد تعليق النشاط.. بيان ناري من الاتحاد الفلسطيني لـ فيفا بسبب أحداث غزة

أصدر الاتحاد الفلسطيني بيانًا رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، موجهًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة في الفترة الحالية.

وطلب الاتحاد الفلسطيني في بيانه من فيفا، 4 مطالب تخص الأزمة الحالية، وذلك بعد قراره بتعليق النشاط الرياضي وهي..

1. إدانة الإعتداءات على المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمرافق الرياضية في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة.

2. الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 27 أكتوبر.

3. حث الحكومات المعنية على إنهاء الحصار الكامل على غزة، وإنشاء ممرات إنسانية دائمة لتوصيل الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والمياه والموارد الطبية والوقود في جميع أنحاء غزة، وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتمكين وكالات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى غزة. مواصلة جهودهم لإنقاذ حياتهم.

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4. دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وفقا لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تجاه إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري والسيطرة الذي وصفته المنظمات الحقوقية الرائدة و. خبراء الأمم المتحدة بوصفهم “فصلاً عنصريًا” ضد الفلسطينيين.