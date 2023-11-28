شروط تعجيزية من لاعب الزمالك لفسخ تعاقده

أحبط الأمريكي أوجاي مايو لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بنادي الزمالك، تحركات مسؤولي النشاط الرياضي بفسخ التعاقد معه قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

ويخطط نادي الزمالك لفسخ التعاقد مع أوجاي مايو، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وكذلك زيادة راتبه من أعباء النادي الذي يعاني في الفترة الحالية من قلة الموارد المالية.

ووضع أوجاي مايو الزمالك في ورطة، بسبب شروطه التعجيزية للموافقة على فسخ التعاقد بالتراضي ومنها..

– الحصول على مستحقاته خلال الفترة التي قضاها مع النادي، بجانب صرف ثلاثة أشهر قيمة الشرط الجزائي للاعب مع نادي الزمالك.

– دفع نسبة وكيل أعماله اليوناني من صفقة انضمامه إلى الزمالك.

– في حالة عدم دفع تلك المستحقات التي تصل تقريبا إلى 150 ألف دولار، سيقوم اللاعب بتقديم شكوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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وفي سياق آخر، ودع الزمالك منافسات دوري المرتبط في النسخة الحالية من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي الاهلي، الذي حقق الفوز ذهابًا وإيابًا.