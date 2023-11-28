الاهلي يواصل تعثره في الدوري بتعادل جديد أمام سموحة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تعثره في الدوري المصري بتعادل جديد أمام سموحة في الجولة السابعة.

وانتهت مباراة الاهلي وسموحة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد المقاولون العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف.

شهدت المباراة العديد من الهجمات القوية بين لاعبي الفريقين وسط تألق الحارسان محمد الشناوي والهاني سليمان.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف على الرغم من سيطرة المارد الأحمر

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واستمر التعادل طوال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتعد هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يتعادل فيها المارد الأحمر بعد تعادله مع الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة.

وبهذه النتيجة يصل الاهلي إلى النقطة 14 في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، بينما يتواجد سموحة في المركز التاسع بـ 9 نقاط.