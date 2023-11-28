حقيقة توقيع نجم الاهلي السابق لـ الزمالك

تداولت أنباء في الفترة الأخيرة، حول حصول نادي الزمالك على توقيع ظهير أيسر النادي الاهلي السابق، لخلافة أحمد فتوح، في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأكدت التقارير المتداولة في الفترة الماضية، أن نادي الزمالك حصل علي توقيع محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا الحالي والاهلي السابق.

وقال معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، في تصريحات صحفية، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول توقيع محمد شكري إلى الزمالك، لتعويض فتوح.

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وأشار إلى أن اللاعب عقده ممتد مع نادي سيراميكا كليوباترا، وفكرة رحيله في الوقت الحالي غير مطروحة، ولم يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك.

والجدير بالذكر أن الزمالك يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد العقوبة الموقعة مع فتوح، بالإيقاف لمدة شهر مع عرضه للبيع، على خلفية أزمته الأخيرة.