مانشستر سيتي يجهز عرضًا ضخمًا لضم نجم ميلان

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن نادي مانشستر سيتي على استعداد لتقديم عرض ضخم يبلغ 150 مليون يورو لضم البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان.

وأثبت اللاعب صاحب ال24 عاماً نفسه كنجم مع ميلان وارتفع من مستواه خلال الأشهر الماضية.

وكان لياو قد انضم لصفوف ميلان في عام 2019 وشارك في 179 مباراة مع النادي في كل المسابقات وسجل 47 هدف وصنع 40 تمريرة حاسمة.

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وسجل لياو 11 هدف وصنع 10 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة بالدوري الإيطالي وحصل على لقب لاعب العام في الموسم الماضي.

وساعد لياو فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخروج على يد إنتر ميلان ومنذ ذلك الوقت سجل أربعة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة خلال 16 مباراة.

وارتبط لياو بقوة باحتمالية الرحيل عن ميلان في الصيف الماضي حيث ينسب الفضل لأندية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان.