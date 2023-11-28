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الأهلى يهزم الشمس فى رابع جولات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  

ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية  ،  قبل أن يهزم بتروجت 3 /0  ثم الترسانة السبتالماضى بنفس النتيجة. 

 

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

 

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

 

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

 

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

 

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

 

 

ويسعى فريق الأهلى إستعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزوفى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.

 

ووافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية و الحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية  بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية مؤخرا  .

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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