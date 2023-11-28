شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الشمس فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونجح الأهلى فى الفوز على المقاولون بنتيجة 3 /0 فى ضربة البداية ، قبل أن يهزم بتروجت 3 /0 ثم الترسانة السبتالماضى بنفس النتيجة.

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

ويسعى فريق الأهلى إستعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزوفى ظل خسارة الدورى وكأس مصر الموسم المنقضى.

ووافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية و الحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية مؤخرا .