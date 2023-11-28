شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. سيطرة أهلاوية وسموحة يفرض التعادل السلبى فى دورى nile.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة المقامة حالياً باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري "دوري nile"والنتيجة مازالت التعادل السلبي.

بدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين ولم تشهد إثارة من الأهلي وسموحة طول أول 15 دقيقة وغابت الخطورة على حارسي المرمى قبل أن يُسدد حسين فيصل كرة ضعيفة أمسك بها محمد الشناوي بشكل جيد.

فرض الاهلي سيطرته على المباراة بفضل انطلاقات افشة وامام عاشور والشحات ومرر الاخي كرة عرضية من ناحية اليسار لكن محمود وحيد لاعب سموحة ابعدها قبل ان تصل الكرة إلى رأس كريم فؤاد لتضييع فرصة خطرة للأهلي.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الليلة بينما اختارت اللجنة الحكم محمد الحنفى ليكون حكم الفيديو ويساعده محمود أبو الرجال حكم مساعد فيديو.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، علي معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدي أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

ويجلس على "دكة" بدلاء الأهلي كلاً من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من : الهاني سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلاوة و دوكوا دودو.

ويحتل الأهلى المركز الثاني في جدول الدوري خلف بيراميدز المُتصدر بـ16 نقطة بعد الفوز على الاسماعيلي 2/1 عصر اليوم ،الثلاثاء، وأن كان الأخير خاض مباراة أكتر من الأهلي الذي يمتلك 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.



إثارة للأهلي وسموحة



أكرم توفيق



النادي الأهلي



إمام عاشور في مباراة الأهلي وسموحة



إمام عاشور في هجمة للأهلي أمام سموحة



صراع بين محمود وحيد وكريم فؤاد



عبد المنعم يعتذر للهاني سليمان



علي معلول من مباراة الاهلي وسموحة



كريم فؤاد في هجمة للنادي الأهلي



لقطة من مباراة الاهلي وسموحة



مباراة الاهلي وسموحة (1)