شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: بيراميدز يعانى من إصابات غير طبيعية.. وحققنا فوز مهم على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود فتح الله مدرب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دورىnile .

أكد فتح الله فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورت" إن بيراميدز حقق مكسب مهم فى الدورى على منافس قوى ويمتلك مدير فنى كبير، لافتًا إلى إن فريقه يسير بخطى ثابتة فى كافة البطولات التى يشارك بها.

تابع مدرب بيراميدز، إن فريقه يعاني من إصابات عديدة "غير طبيعية" بخلاف تلاحم المباريات حيث سيسافر الفريق غدًا إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو بدورى أبطال أفريقيا، ثم صن داونز فى جنوب أفريقيا، وهو ما يدفع الجهاز الفنى لإجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق فى كل مباراة.

وشهدت المباراة افتتح التسجيل ياو أنور للإسماعيلى في الدقيقة 12 من عمر المباراة قبل أن يتعادل عبد الله السعيد لبيراميدز في الدقيقة 66، ثم انتزع فخرى لاكاي التقدم للفريق السماوى في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة حالتى طرد، حيث تلقى محمد هاشم لاعب الدراويش، البطاقة الحمراء فى الدقيقة 41، وتلقى بلاتى توريه لاعب بيراميدز البطاقة الحمرء فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز ترتيب جدول الدوري مؤقتا برصيد 16 نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط.