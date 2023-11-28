شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر.. عودة محمود علاء واستمرار غياب جمعة والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت القائمة عودة محمود علاء بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام أبو سليم الليبى بالكونفدرالية بينما استمر غياب عبد الله جمعة.
وتضم القائمة كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.
خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.
خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".
خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.
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