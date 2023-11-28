شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الداخلية فى رابع جولات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الداخلية بنتيجة 3 /1على صعيد رابع جولات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023/2024 .

ويعد هذا الفوز الرابع على التوالى لفريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بع دالفوز على نظيره الطيران بنتيجة 3/0 على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة ، بعدما سحق ألعاب دمنهور فى إنطلاق المسابقة ثم مصر للبترول السبت الماضى .

ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة إلى الاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، وسط طموح الأهلى لاستعادة التألق المحلى مجددا وتصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى والكأس الموسم الماضى.

وتم تقسيم الفرق فى الموسم الحالى إلى 4 مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، الطيران، مصر للبترول، الداخلية، الصيد، ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي، بتروجت، الترسانة، الشمس، دلفي، المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، الزهور، إيسترن كومباني، 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة، سبورتنج، القناة، هليوبوليس، إسكندرية للبترول، هيلوليدو.

ووافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية والحساب الختامى، وذلك خلال انعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (1) باللجنة الأولمبية مؤخرا.