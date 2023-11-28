شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلى يواصل الضغط هجومياً وسموحة يفرض التعادل السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وسموحة المقامة حالياً باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري "دوري nile" والنتيجة هي التعادل السلبي.

ويُدير المباراة ، الحكم الدولى محمد عادل ويتواجد محمد الحنفى كحكم الفيديو ويساعده محمود أبو الرجال حكم مساعد فيديو.

بدأت المباراة بشكل هادئ من جانب الفريقين ولم تشهد إثارة من الأهلي وسموحة طوال أول 15 دقيقة وغابت الخطورة على حارسي المرمى قبل أن يُسدد حسين فيصل كرة ضعيفة أمسك بها محمد الشناوي بشكل جيد.

فرض الاهلي سيطرته على المباراة بفضل انطلاقات افشة وامام عاشور والشحات ومرر الاخير كرة عرضية من ناحية اليسار لكن محمود وحيد لاعب سموحة ابعدها قبل ان تصل الكرة إلى رأس كريم فؤاد لتضييع فرصة خطرة للأهلي.

السيطرة الاهلاوية فرضت نفسها على المباراة في ظل اعتماد سموحة على الهجمات المرتدة ولعب افشة مع امام عاشور جملة رائعة قبل ان يتدخل دفاع سموحة وينقذ الموقف.

ونال محمود وحيد بطاقة صفراء في الدقيقة 43 للخشونة مع كريم فؤاد ،وتواصل الاداء الهجومي من الاهلي والدفاعي من سموحة الى ان ينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل قوي وضغط على مرمى الهامي سليمان وتنوّعت الهجمات لكن دون تسجيل للأهداف ، ونال إسلام جمال بطاقة صفراء للخشونة في الدقيقة 51 مع امام عاشور .