شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتقدم على الزمالك 13/11 بالشوط الأول فى قمة محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 13/11 بالشوط الأول، فى قمة الجولة الـ 15 بختام الدور الأول بدورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويسعى الأهلى للفوز فى هذه المباراة لمواصلة تصدر ترتيب المحترفين، بينما يطمح الزمالك فى تحقيق نقاط اللقاء من أجل تقليل فارق النقاط مع غريمه التقليدى الأهلى لنقطة واحدة والمنافسة على اللقب.

ويستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة فى السوبر المصرى المقرر له 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

ويواصل فريق كرة اليد بالنادى الأهلى تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 42 نقطة قبل إنطلاق هذا اللقاء و بعد انتهاء الجولة الـ14 التى أقيمت الجمعة الماضية، بينما حل الزمالك ثانياً برصيد 38 نقطة، وجاء البنك الأهلى فى المرتبة الثالثة برصيد 37 نقطة يليه طلائع الجيش رابعا برصيد 30 نقطة ثم سبورتنج خامسا برصيد 27 نقطة.

كما تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت الجولة الـ 14 فوز كل من الأهلى على الطيران بنتيجة41/21 والزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 31/24 وسبورتنج على المعادى 27/20 والجزيرة على سموحة 30/25 والبنك الأهلى على العبور 28/ 20.