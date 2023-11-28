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الأهلى يسعى لإحراز الهدف الأول بتغير ثنائى في الدقيقة 80 أمام سموحة

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القاهرة - سامية سيد - اجرى كولر المدير ألفنى للأهلى تغير ثنائى فى الدقيقة 80  بنزول محمد زعلوك وأحمد عبد القادر بدلا من محمد مجدى أفشة وكريم فؤاد ، بإستاد  المقأولون العرب فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز ( دوري nile ) .

ومازال الأهلى متعادل سلبياً مع سموحة فى المباراة التى تجمعهما حالياً بإستاد  المقأولون العرب .

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشنأوى ، رامى ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، على معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدى أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهانى سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلأوة  ودوكوا دودو.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدورى برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق ألفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

 

فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

 

بإستاد  المقأولون العرب فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز ( دوري nile ) .

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشنأوى ، رامى ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، على معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدى أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهانى سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلأوة  ودوكوا دودو.

 

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدورى برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق ألفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

 

فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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