شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لإحراز الهدف الأول بتغير ثنائى في الدقيقة 80 أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجرى كولر المدير ألفنى للأهلى تغير ثنائى فى الدقيقة 80 بنزول محمد زعلوك وأحمد عبد القادر بدلا من محمد مجدى أفشة وكريم فؤاد ، بإستاد المقأولون العرب فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز ( دوري nile ) .

ومازال الأهلى متعادل سلبياً مع سموحة فى المباراة التى تجمعهما حالياً بإستاد المقأولون العرب .

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشنأوى ، رامى ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، على معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدى أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهانى سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلأوة ودوكوا دودو.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدورى برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق ألفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

بإستاد المقأولون العرب فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز ( دوري nile ) .

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشنأوى ، رامى ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، على معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدى أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

فيما يضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهانى سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلأوة ودوكوا دودو.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدورى برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات حقق ألفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

فيما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.