الامارات | بالبدلاء والرديف.. العين يخسر من باختاكور في "أبطال آسيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق العين خسارته الأولى هذا الموسم في دوري أبطال آسيا لكرة القدم على يد ضيفه باختاكور الأوزبكي 1-3 في المباراة التي جمعت بين الطرفين مساء اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات، بينما لن تؤثر الهزيمة من وضعية "الزعيم" الذي كان قد ضمن تأهله متصدراً المجموعة منذ الجولة الماضية، إذ لديه في رصيده 12 نقطة، فيما أضاف باختاكور النقطة 7.

وكانت المباراة بمثابة فرصة للمدرب الجديد، الأرجنتيني هيرنان كريسبو لإتاحة الفرصة لمعظم اللاعبين الاحتياطيين، إذ غاب عن التشكيلة غالبية الأساسيين بداعي الارهاق، وجلس في دكة الاحتياط لاعبي الفريق الرديف، بينما في المقابل دفع مدرب الضيوف بتشكيلة الصف الأول بهدف تحقيق الفوز لإنعاش حظوظه الضئيلة في التأهل عبر بوابة أفضل الثواني.

وعلى عكس التوقعات فقد نجح فريق العين في تسجيل هدف التقدم بواسطة لاعبه عيسى خلفان في الدقيقة 18 بعد انفراده بحارس مرمى الضيوف، بينما سجل باختاكور هدف التعادل في الدقيقة 55 عبر هوجيمات اركانوف مستغلاً خطأ دفاعياً، وعاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62 من خطأ دفاعي ايضاً.

ولم تشفع تبديلات مدرب العين كريسبو في إعادة التوازن للفريق وتقوية الخط الخلفي، إذ تلقت شباك الحارس محمد بوسندة الهدف الثالث في الدقيقة 78 بواسطة دراغان سيران بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وعقب الهدف استفاق أصحاب الأرض قليلاً لكن لم يكن كافياً لتفادي الخسارة.

وسيخرج "الزعيم" في الجولة القادمة ليحل في ضيافة آهال التركماني يوم 5 ديسمبر المقبل، بينما يستقبل باختاكور ضيفه الفيحاء السعودي في طشقند.