الأهلي يفوز على الشمس في دوري الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة النادي بمقر الجزيرة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١١، ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٩، قبل أن ينهي الشوط الثالث متقدمًا بنتيجة ٢٥-٢٣، ليواصل الفريق سلسلة الانتصارات التي يحققها في البطولة.