سموحة يفرض التعادل الثاني تواليًا على الأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي ، مواجهة الأهلي وسموحة ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب ، لحساب منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.





بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 14 في الترتيب الثاني، بينما رصيد سموحة للنقطة 13 في المركز العاشر.

وخاض فريق سموحة اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: طارق علاء – محمد مصطفى – أحمد حكم – محمود وحيد

الوسط: عمرو قلاوة – دوكو دودو – حسين فيصل

الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أشرف – شريف رضا – محمد سعيد – محمود حليمو – حمدي علاء – لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري – أبو بكر.

بينما تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي :

حراسة المرمى:‏ محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق و‏رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط:‏ مروان عطية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد.

خط الهجوم:‏ صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأحمر كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد هاني ومصطفى شوبير ومحمد زعلوك وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الأهلي المواجهة ، محتلاً وصافة ترتيب جدول الدوري برصيد 13 نقطة، بينما جاء سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.