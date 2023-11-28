دوري أبطال أوروبا .. تشكيل برشلونة الرسمي أمام بورتو في دور المجموعات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بورتو التي تنطلق بينهما تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي :
حراسة المرمى: انياكي بينيا.
خط الدفاع: رونالد اراخو – مارتينيز – كوندي – كانسيلو.
خط الوسط: بيدري – دي يونج – جوندوجان .
خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.
ويخوض برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد بورتو، وفي حالة فوز أي منهما ينفرد بصدراة المجموعة.
ويشارك برشلونة في المجموعة الثامنة من المنافسات بجانب كل من بورتو وشاختار دونيتسك الاوكراني ورويال انتويرب البلجيكي.