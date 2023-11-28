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دوري أبطال أوروبا .. تشكيل برشلونة الرسمي أمام بورتو في دور المجموعات

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بورتو التي تنطلق بينهما تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء لحساب منافسات الجولة الخامسة من بطولة .

وجاء تشكيل الفريق الكتالوني على النحو التالي :

حراسة المرمى: انياكي بينيا.
خط الدفاع: رونالد اراخو – مارتينيز – كوندي – كانسيلو.
خط الوسط: بيدري – دي يونج – جوندوجان .
خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.

ويخوض برشلونة اللقاء متصدرًا جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وهو نفس رصيد بورتو، وفي حالة فوز أي منهما ينفرد بصدراة المجموعة.
ويشارك برشلونة في المجموعة الثامنة من المنافسات بجانب  كل من بورتو وشاختار دونيتسك الاوكراني ورويال انتويرب البلجيكي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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