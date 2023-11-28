جوالة كليات جامعة أسيوط تنظم ندوة "مشكلات الشباب وتحديات العصر"

ياسر رشاد - القاهرة - بدء فعاليات الدورة الكشفية الـ42 لجوالة وجوالات كليات جامعة أسيوط بنجاح كبير، حيث انعقدت ندوة تحت عنوان "مشكلات الشباب وتحديات العصر"، وذلك بتنظيم وإشراف إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

حظيت الندوة بحضور الدكتور حشمت المفتى، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الذي قدّم محاضرة مميزة بحول الله تعالى. تطرق الدكتور المفتى خلال المحاضرة إلى المشكلات التي يواجهها الشباب في عصرنا الحديث، وكذلك التحديات الكبيرة التي يتعرضون لها.

وتأتي هذه الندوة كجزء من فعاليات الدورة الكشفية الإرشادية الـ28، والتي تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات الجوالة والجوالات من خلال تقديم محاضرات وندوات تثقيفية تهمهم وتناقش قضايا مهمة تؤثر في حياتهم اليومية ومستقبلهم.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، تحت إشراف الدكتورة مديحة حسني درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، والدكتور هيثم إبراهيم محمد كامل، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، وعز المنصوري، استشاري الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط، تم إعداد وتنفيذ هذا. أبو العلا عبد الباري، مدير إدارة نشاط الجوالة والخدمة العامة بجامعة أسيوط

يهدف البرنامج الكشفي إلى صقل شخصية الشباب وتنمية روح القيادة والانتماء للوطن، بالإضافة إلى بناء المهارات الفنية والاجتماعية والتواصل الفعال. وتعتبر الندوات والمحاضرات المقدمة خلال الدورة من أهم الأنشطة التي تساهم في تحقيق هذه الأهداف.

من المتوقع أن تستمر الفعاليات المتنوعة للدورة الكشفية لمدة عدة أسابيع، حيث سيتاح للجوالة والجوالات فرصة للمشاركة في العديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، مثل الرحلات الميدانية وورش العمل والألعاب الترفيهية.

تعكس فعاليات الدورة الكشفية رغبة الجامعة في توفير بيئة تفاعلية وتربوية تساهم في نمو وتطوير الشباب الجامعي، وتدعمهم في تحقيق تطلعاتهم الشخصية والمهنية. ومن المؤمل أن يستفيد المشاركون في الدورة من هذه الفعاليات المميزة والتوجيهات القيّمة التي يقدمها الخبراء والمتخصصون في مختلف المجالات.

يجب أن يكون الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على مواجهة التحديات المعاصرة والتأقلم مع المجتمع وسوق العمل، وإدراك دورهم الفعّال في البناء والتطوير.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات