نيوكاسل بالقوة الضاربة أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

وكان الفريق الإنجليزي قد حقق الفوز على النادي العاصمي بنتيجة 4/1، في المباراة التي شهدها ملعب جيمس بارك.

تشكيل نيوكاسل أمام باريس سان جيرمان

حارس المرمى: بوبي.

الدفاع: تريبير، شار، لاسيليس، ليفرامينتو.

خط الوسط: جولينتون، برونو جيماريش، مايلي.

الهجوم: جوردون، إيساك، ألميرون.

ترتيب مجموعة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان

يحتل بوروسيا دورتموند، والذي لديه مباراة في الوقت الحالي مع إي سي ميلان، صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبعة نقاط، فيما يحل باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

بينما يأتي ميلان ثالثًا بـ 5 نقاط، ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.