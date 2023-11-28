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مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، عن تشكيل مواجهة نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة لهذا الموسم 2023/2024.

وتلقى باريس سان جيرمان خسارة كبيرة من نيوكاسل برباعية مقابل هدف واحد، والتي شهدت تألق لاعبي الفريق الإنجليزي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل

يقود الدولي الفرنسي كيليان مبابي تشكيل البي أس جي، حيث جاء تشكيل الفريق العاصمي كالتالي:

حارس المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، سكرينار، هيرنانديز.

الوسط: لي، أوجارتي، فابيان رويز.

خط الهجوم: كيليان مبابي، كولو مواني، ديمبيلي.

ترتيب مجموعة باريس ونيوكاسل

يتصدر بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي باريس سان جيرمان في الوصافة بـ 6 نقاط.

فيما يحل إي سي ميلان الإيطالي في المركز الثالث بـ 5 نقاط، ونيوكاسل يونايتد في المركز الرابع والأخير بـ 4 نقاط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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