رد فعل مثير من الغندور بعد تعثر الاهلي أمام سموحة في الدوري

أثار خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، الجدل، بعد استفزازه لجماهير النادي الاهلي بعد التعادل المثير أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز اليوم.

ونشر خالد الغندور صورة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهو يجلس في أحد الأماكن الترفيهية دون تعليق.

وخطف نادي سموحة تعادلًا مثيرًا من الاهلي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الاهلي للمباراة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز، ليواصل تعثره، ويفقد صدارة جدول ترتيب المسابقة، الذي احتله نادي بيراميدز، بعد الفوز مساء اليوم على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل.