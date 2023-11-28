الاهلي يخطف فوزاً مثيراً من الزمالك في قمة دوري اليد

نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الاهلي في الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك في قمة الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين.

وفاز الاهلي على الزمالك بنتيجة 25-24 خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين.

وعادت مباريات دوري المحترفين لكرة اليد، للاستئناف مرة اخرى بعد انتهاء فترة التوقف بسبب ارتباط منتخب مصر بمعسكر إعداد لبطولة إفريقيا لكرة اليد، بالإضافة إلى مشاركة الاهلي في سوبر جلوب.

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وانهى الاهلي الشوط الأول متقدماً على الزمالك بنتيجة 13 – 11، ليستمر تقدمه حتى نهاية اللقاء، ويفوز بنتيجة 24-25.

وبهذ الفوز، ينهي المارد الأحمر منافسات الدور الأول وهو في صدارة جدول الترتيب على حساب الزمالك.

يتصدر الاهلي جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد، برصيد 44 نقطة، ويليه الزمالك في وصافة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة.