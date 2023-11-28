تصرف مفاجئ من كولر للرد على انتقادات جماهير الاهلي

شن أحد مشجعي النادي الاهلي هجومًا على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد التعادل المخيب للآمال في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وتعثر الاهلي للجولة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز، بعدما فشل في التسجيل أمام سموحة اليوم، ليسيطر التعادل السلبي على اللقاء.

وكان الاهلي سقط في فخ التعادل في المباراة الماضية أيضًا والتي جمعته بنادي الجونة، ليواصل نزيف النقاط، ويتهدد مشواره في الحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز.

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وبعد انتهاء المباراة، وعند خروج الجهاز الفني من أرض الملعب، شن أحد المشجعين الحاضر في استاد المقاولون العرب، هجومًا على كولر، بعدما سأله عن سبب التأخر في التغييرات.

وهو ما دفع السويسري للتعصب وكان على وشك الرد على المشجع، قبل أن يقوم المترجم الخاص به خالد الجوادي بسجبه إلى غرفة خلع الملابس، والاستعداد لحضور المؤتمر الصحفي.

وبعد نتيجة مباراة اليوم، يحتل النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري NILE برصيد 14 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز.