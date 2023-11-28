قائمة نابولي لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن والتر ماتزاري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل نابولي ضيفا على ريال مدريد غدا الأربعاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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وشهدت القائمة تواجد النيجيري فيكتور أوسيمين هداف الفريق الجنوبي، بعد عودته من الإصابة التي غاب على إثرها عن الملاعب.

وجاءت قائمة نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كونتيني – جوليني – ميريت – إداسياك.

الدفاع: دي لورينزو – خيسوس – ناتان – أوستيجارد – رحماني – زانولي.

الوسط: أنجويسا – كاجوست – إلماس – جايتانو – لوبوتكا – زيلينسكي.

الهجوم: كفاراتسخيليا – أوسيمين – بوليتانو – راسبادوري – جيوفاني سيميوني – زيربين.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، بينما يأتي نابولي في الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط.