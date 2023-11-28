ياسر محمود: الحكم ظلم الاهلي في 3 لقطات أمام سموحة (خاص)

علق ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، على الأداء التحكيمي في مباراة الاهلي ضد سموحة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ولعب الاهلي ضد سموحة، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الاهلي وسموحة، ليواصل المارد الأحمر فقد النقاط في المباراة الثانية على التوالي.

أقرأ أيضًا.. تقييم صلاح محسن في مباراة الاهلي وسموحة.. أرقام مخيبة

وقال الحكم الدولي السابق ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″:”في الدقيقة 17 شهدت فاول على معلول، وهو لا يرتقي لذلك، وكان يجب السماح بالالتحامات الطبيعية”.

وتابع:” في الدقيقة 31 احتسب محمد عادل فاول على كريم فؤاد لاعب الاهلي، ولكن لا يوجد بها أي خطأ لأنه نجح في لعب الكرة قبل لاعب سموحة”.

واستكمل الحكم الدولي السابق:” قرار الحكم صحيح في إشهار البطاقة الصفراء لـ محمود وحيد لاعب سموحة، بسبب التهور على الخصم”.

وواصل محمود، بأن قرار الحكم صحيح في البطاقة الصفراء لـ حسام حسن، وذلك بسبب التحايل داخل منطقة الجزاء، وإنذار إسلام جابر في الدقيقة 51 صحيح لاستخدام المرفق مع إمام عاشور.

وأشار ياسر محمود، إلى أن البطاقة الصفراء لـ إمام عاشور، غير صحيحة لأنه لم يستخدم المرفق، موضحًا:”هناك فرق بين استخدام المرفق للضرب الخفيف واستخدامه للسند على الخصم”.

واختتم:”إنذار رامي ربيعة لاعب الاهلي غير صحيح، وقرار الحكم خطأ أيضًا في احتساب فاول في نفس اللعبة، وبطاقة لاعب سموحة في الدقيقة 82 لإدعاء الإصابة لإضاعة الوقت”.