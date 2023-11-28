كولر يهاجم لجنة الحكام بعد التعادل مع سموحة في الدوري

شن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، هجومًا على لجنة حكام الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل أمام سموحة اليوم الثلاثاء.

وأدار المباراة تحكيميًا محمد عادل، والتي حسمها التعادل السلبي بين الاهلي وسموحة، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال كولر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة:” قواعد الكرة والتحكيم واحدة في العالم أجمع، ولكنها لم تنفذ هنا، هل تعقد لجنة الحكام جلسات مع الحكام بعد المباريات لدراسة الأخطاء؟، أعتقد أن هذا لا يحدث “.

وأضاف كولر:” اللاعب كان يستحق كارت أحمر، موقف لجنة الحكام إيه من تكرار الأخطاء من الموسم الماضي، شهدنا تحسن طفيف ولكن الأخطاء مستمرة ومتكررة وتضييع الوقت باستمرار “.

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وتابع كولر:” المباراة بالكامل كانت “جول مشترك” كنا نلعب أمام مرمى سموحة، نعم لم نجد حلول للمكسب، وأهدرنا الفرص

تحدثت مع اللاعيبة ونعترف أننا قصرنا ونلعب كل يومين “.

واختتم:” تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين عن الفشل في استغلال الكرات الثابتة وأعترف أننا فشلنا فيها، وحين تلعب مباراة كل يومين يجعل لا يوجد مجال من أجل التدرب أكثر لكني أعترف أننا كنا سيئين في الكرات الثابتة”.