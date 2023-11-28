موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

يستضيف ريال مدريد الإسباني، فريق نابولي الإيطالي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ووقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة التي تضم أندية نابولي الإيطالي، أونيون برلين الألماني، بالإضافة إلى سبورتينج براجا البرتغالي.

ضمن ريا مدريد وصوله إلى دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة، بالعلامة الكاملة 12 نقطة، بينما يطمح نابولي بتحقيق الفوز ونتيجة جيدة لتأمين مكانه في وصافة المجموعة والتأهل رفقة المرينجي.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد ونابولي، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة beIN Sports 1.

وأعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة مباراة نابولي المقرر لها، غدا الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وغاب عن القائمة للإصابة كلًا من: (تيبو كورتوا - كيبا أريزابالاجا - إيدير ميليتاو - أردا جولر - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش - فينيسيوس جونيور).

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين - فران جونزاليس - كانازاريس

الدفاع: كارفاخال - ألابا - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - ميندي

الوسط: بيلينجهام - توني كروس - فالفيردي - سيبايوس - ماريو مارتن - نيكو باز - ثيو زيدان

الهجوم: رودريجو - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو