تعرف على آخر 6 مباراة متبقية لريال مدريد قبل نهاية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تقام، غدًا الأربعاء، مباراة نارية وقوية تجمع فريقي ريال مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ووقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة التي تضم أندية نابولي الإيطالي، أونيون برلين الألماني، بالإضافة إلى سبورتنج براجا البرتغالي.

وتصدر ريال مدريد المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني نابولي برصيد 7 نقاط.

ويتبقى لريال مدريد 6 مباريات قبل نهاية العام 2023،والتي تشمل مواجهات محلية وأوروبية.

- الأربعاء. 29 نوفمبر – ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا.

- السبت. 2 ديسمبر ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني.

- السبت. 9 ديسمبر ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

- الثلاثاء.12 ديسمبر ريال مدريد ضد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

- الأحد. 17 ديسمبر ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

- الخميس. 21 ديسمبر ريال مدريد ضد ألافيس في الدوري الإسباني.