الأهلي يقع في فخ التعادل مع سموحة بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل الفريق الأول للنادي الأهلي مع نظيره سموحة سلبيا بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، وقدم خلالها فريق سموحة أداء مميز خاصة على المستوى الدفاعي، بينما لم يقدم لاعبي الأهلي العرض المنتظر.

ضغط النادي الأهلي واستحوذ على وسط الملعب ولكن دون الفاعلية الهجومية المطلوبة، رغم تعديلات كولر المدير الفني للفرق في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع سموحة رصيده إلى تسعة نقاط في المركز ال9.