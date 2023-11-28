موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل سلبيًا بدون أهداف أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، خلف فريق بيراميدز متصدر البطولة برصيد 16 نقطة بعد الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2/1، بينما رفع سموحة رصيده إلى تسعة نقاط في المركز التاسع.

وكان الأهلي حقق الفوز على ضيفه فريق ميدياما الغاني بثلاثية قاسية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل أهداف الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 66، ثم أضاف حسين الشحات الثاني في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، قبل أن يضيف صلاح محسن الثالث في الدقيقة.

واحتل المركز الأول وصدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد صاحب نفس عدد النقاط.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام يانج أفريكانز

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق يانج أفريكانز التنزاني، السبت القادم الموافق 2 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا على ملعب بنيامين مكابا الوطني، بمدينة دار السلام.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والمذاع على قناة بي إن سبورتس اتش دي 6.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل مواجهة سموحة، المقامة على استاد المقاولون العرب.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وصلاح محسن وكريم فؤاد.