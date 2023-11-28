عماد متعب: لاعبو الأهلي استسلموا أمام دفاع سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



علق عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تعادل الأهلي أمام فريق سموحة سلبيًا، وعدم تحقيق أي نتيجة إيجابية خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب المقاولون العرب.

وقال "متعب"، في لقائه بـ الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وسموحة، على فضائية "اون تايم سبورتس"، إن لاعبو الأهلي استسلموا لدفاع سموحة، وفشلوا في استغلال جميع الفرص التي أتيحت لهم، معقبًا: "الأهلي احتسب له 15 ضربة ركنية معملش منهم كرة واحدة خطيرة، الكرات الثابتة في المباريات المقفولة قدام فريق بيدافع بـ10 لاعبين فرصة قوية لتسجيل الأهداف".

وأضاف، قائلًا: "في مشكلة في استغلال الكرات الثابتة عن الاهلي، لازم كولر يشتغل عليها، الأهلي احتسب له 15 ركلة ركنية ولو الكورة مش ماشية لازم أغير تكتيك الكرات الثابتة لتسجيل الأهداف".

وأكمل: "كل ما الهدف بيتاخر والحالة الفنية بتزل بيكون في استعجال وقرارات غلط وأخطأ في التمرير، لكن أقدم لكولر كل العذر لأنه عنده كم إصابات كبير وضغط مباريات وراء بعض الموضوع صعب ولسه في بداية الموسم".