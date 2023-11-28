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"مفيش أداء ولا روح".. إبراهيم سعيد يعلق على تعادل الأهلي مع سموحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق على أداء الأهلي في مباراة سموحة، التي أقيمت مساء اليوم.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "الأهلي مع كولر الموسم ده مفيش أداء ولا كرة ولا روح ولا شكل داخل الملعب".

اختتم: "الوحيد من اللاعبين اللي يقاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة، إمام عاشور بيلعب بروح النادي الأهلي".

يذكر أن الأهلي تعادل مع سموحة 0-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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