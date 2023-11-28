"الأخطاء متكررة وتحدث بشكل فج".. كولر يشن هجومًا حادًا ضد التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



انتقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التحكيم في مباراة الأهلي أمام سموحة اليوم الثلاثاء، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقع فريق الأهلي في فخ التعادل سلبيًا بدون أهداف أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتساءل كولر، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: "هل رئيس لجنة الحكام يجتمع مع الحكام لمناقشة أخطائهم؟ الأخطاء متكررة ولا يحدث شيء! هل يتم التحدث معهم في مثل هذه الأمور؟، هل يتم تطوير وتحسين أداء الحكام لأن الأخطاء متكررة في كل مباراة".

وأضاف كولر، أنه في المباراة أحد لاعبي سموحة أضاع الكثير من الوقت ولم يحصل على إنذار، ولاعب آخر كان يجب أن يرفع ضده بطاقة حمراء ويطرد من المباراة، كل تلك الأمور لم تحدث، مؤكدًأ أن الأخطاء التحكيمية ضد الأهلي تحدث بشكل فج.



ودخل الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: حسين الشحات وصلاح محسن وكريم فؤاد.