شكرا لقرائتكم خبر عن دوكوا دودو أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وسموحة بدوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حصل دوكوا دودو لاعب سموحة ، علي جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي جمعتهما بإستاد المقاولون العرب فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز ( دوري nile ) .

وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى ، رامى ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، على معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدى أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.

فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهانى سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلاوة ودوكوا دودو.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.