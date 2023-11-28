شكرا لقرائتكم خبر عن دوكوا دودو أفضل لاعب فى مباراة الأهلى وسموحة بدوري Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
حصل دوكوا دودو لاعب سموحة ، علي جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي جمعتهما بإستاد المقاولون العرب فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز ( دوري nile ) .
وضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوى ، رامى ربيعة ، محمد عبد المنعم ، أكرم توفيق ، على معلول ، كريم فؤاد ، إمام عاشور ، محمد مجدى أفشة ، مروان عطية ، حسين الشحات وصلاح محسن.
فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهانى سليمان ، أحمد حكم ، حسين فيصل ، محمود وحيد ، إسلام جابر ، حسام حسن ، محمد مصطفى ميدو ، أحمد خالد ، طارق علاء ، عمرو قلاوة ودوكوا دودو.
فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 9 نقاط بعدما لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.
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